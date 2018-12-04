Завершено предварительное следствие уголовного дела по факту убийства военнослужащего Нарека Адибекяна

В третьем гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении завершилось предварительное следствие в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства военнослужащего срочной службы, рядового Нарека Адибекяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Так, выяснилось, что на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части в период с 10 по 11 ноября 2017 года военнослужащий срочной службы, рядовой Нарек Адибекян периодически унижал честь и достоинство К. Хачатряна, подвергая его физическому и психологическому насилию, совершая также иные антиморальные действия, что вызвало у последнего неблагоприятное психофизиологическое состояние. После очередных оскорблений, находясь в состоянии физиологического аффекта, с целью мести, умышленного намерения лишения жизни своего обидчика, Хачатрян из автомата АКМ, выделенного для него, произвел выстрелы, в результате которых Нарек Адибекян на месте скончался.

Хачатряну предъявлено обвинение по 1 части 105 статьи УК Армении. Следователем принято решение о вовлечении Адибекяна в дело в качестве обвиняемого по 1 части 359 статьи (9 эпизодов), 8 пункту 2 части 139 статьи (4 эпизода), 1 пункту 2 части 182 статьи и 1 части 360 статьи УК Армении.

Уголовное дело с обвинительным заключение направлено прокурору, который контролирует законность предварительного следствия.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.