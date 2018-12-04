Сотрудники аппарата президента Армении проведут обмен опытом в Германии

По приглашению Фонда Конрада Аденауера, с 5 по 8 декабря сотрудники аппарата президента Армении с ознакомительным визитом отбудут в Берлин для проведения обмена опытом со своими коллегами из аппарата президента Федеративной Республики Германии.

Предварительное соглашение об этом было достигнуто несколько месяцев назад, когда президент Армен Саркисян принимал руководителя Южно-Кавказского офиса Фонда Конрада Аденауера Томаса Шрапела.

Как сообщает « Арменпресс », в ходе визита представители аппарата президента Республики Армения ознакомятся с деятельностью аппарата президента Федеративной Республики Германии, обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества.