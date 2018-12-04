Роухани: США не смогут ограничить экспорт нефти Ирана без ущерба для экспортеров Залива
Иран предупредил США о возможном прекращении экспорта нефти из Персидского залива, если Тегеран будет лишен возможности поставок своих углеводородов на внешние рынки. Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"США не смогут остановить экспорт иранской нефти и должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже его топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива", - сказал Роухани.
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