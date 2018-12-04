Пропала связь с военным самолетом СУ-25 ВС РА, осуществлявшем учебно-тренировочный полет

4 декабря, около 10.20, пропала связь с военным самолетом СУ-25 Вооруженных сил Армении, осуществлявшим ежедневный учебно-тренировочный полет по программе военной подготовки.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства обороны Армении, самолет вылетел в 10.06 из аэропорта Гюмри.

Проводятся спасательно-розыскные работы.