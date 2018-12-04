Финансирование администрации президента сокращается, а резервный фонд президента - упраздняется

Финансирование новой администрации президента Грузии сокращается почти на 4 миллиона лари, а резервный фонд президента полностью упраздняется.



Согласно поступившему в парламент окончательному варианту госбюджета на 2019 год, финансирование администрации президента определено в размере 6 млн лари, тогда как по первому варианту проекта госбюджета финансирование не менялось и подобно 2018 году было определено на 2019 год в размере 9 800 000 лари,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



При этом, по окончательному варианту госбюджета, предположительно, упраздняется резервный фонд президента, поскольку в нем к этому времени прописано ноль лари.