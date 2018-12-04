Посол Тигран Геворгян вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Сирии

3 декабря посол Республики Армения в Сирии Тигран Геворгян вручил копии верительных грамот вице-премьеру САР, министру иностранных дел и диаспоры Сирии Валиду аль-Муаллиму (Walid al-Mouallem).

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД Армении, приветствуя новоназначенного посла Армении, Валид аль-Муаллим поздравил его в связи с назначением на высокий и ответственный пост и пожелал успехов в его миссии. Вице-премьер добавил, что Сирия очень заинтересована в углублении и развитии связей с Арменией

Выразив благодарность за теплые слова приветствия, посол Геворгян уверил, что он, будучи на посту посла Армении в Сирии, приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений и расширения расширения сотрудничества во всех сферах.

Собеседники обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки дня.