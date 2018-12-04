Сицилийское Управление по борьбе с мафией провело во вторник утром крупную спецоперацию, в ходе которой были арестованы 46 членов "Коза ностра", в том числе предполагаемый главарь гангстерского синдиката Сеттимино Минео, сообщили представители следственных органов Палермо.

По данным следствия, именно этот 80-летний "ювелир" после смерти в ноябре 2017 года отбывавшего пожизненное тюремное заключение главаря мафии Тото Риины получил от других боссов "Коза ностра" полномочия для руководства легендарной преступной организацией в Палермо,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Аресты были проведены спецподразделениями карабинеров провинции Палермо по итогам продолжительного расследования. Всем арестованным бандитам предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия и в ряде других тяжких преступлений.