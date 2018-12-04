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Поиски военного самолета СУ-25 проходят на участках Артика и Маралика


Поисково-спасательные работы военного самолета СУ-25 вооруженных сил Армении проходят на участках Артика и Маралика, а также в окрестных селах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении Службы спасения Ширакской области.

“Поиски проводятся на участках Артика и Маралика, а также в окрестных селах”, - отметили в Управлении.

4 декабря, около 10.20, пропала связь с военным самолетом СУ-25 Вооруженных сил Армении, осуществлявшим ежедневный учебно-тренировочный полет по программе военной подготовки.

Самолет вылетел в 10.06 из аэропорта Гюмри.

Проводятся спасательно-розыскные работы.


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