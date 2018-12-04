Суд ЕС заявил, что Лондон может в одностороннем порядке отменить Brexit

Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление о выходе королевства из состава Евросоюза, пока стороны официально не заключили соглашение о "разводе".

Такое разъяснение дал во вторник генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Статья 50 [Лиссабонского договора о праве выхода из ЕС] позволяет в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из Евросоюза. Такая возможность сохраняется до тех пор, пока соглашение о выходе официально не заключено", - говорится в заявлении адвоката суда ЕС в ответ на запросы евродепутатов и ряда судов, в частности шотландского трибунала, с требованием прояснить этот вопрос.