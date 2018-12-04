Обнаружено место гибели СУ-25: два летчика погибли

Место гибели военного самолета Вооруженных сил Армении СУ-25 обнаружено. Это произошло в районе Маралика, в горах. Погибли летчики: подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян. Как передает «Арменпресс», об этом на своей страничке Фейсбук написал пресс-секретарь Министерства обороны Арцрун Ованнисян.

4 декабря, около 10.20, пропала связь с военным самолетом СУ-25 Вооруженных сил Армении, осуществлявшим ежедневный учебно-тренировочный полет по программе военной подготовки.

Самолет вылетел в 10.06 из аэропорта Гюмри.

Проводятся спасательно-розыскные работы.