Пашинян обещает быть более строгим со своей командой

Ни один бывший, нынешний и будущий чиновник Армении не останется безнаказным за разграбление государства. Как сообщает «Арменпресс», об этом во время предвыборного митинга в городе Аштарак сказал исполняющий обязанности премьер-министра, первый номер в предвыборном списке блока “Мой шаг” Никол Пашинян.

“Ни один бывший, нынешний и будущий чиновник Армении не переварит съеденное. И после революции тот чиновник, который попробует изпользовать свои рычаги и мандат в личных целях, будет наказан еще строже”, - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что они большое внимание будут уделять и судебной системе.

“В судебной системе много коррумпированных судей. У правительства есть все возможности провести революцию и в судебной системе”, - отметил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря. Предвыборная агиткампания проходит с 26 ноября по 7 декабря.