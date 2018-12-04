Новая культура поможет обеспечить новое качество и новые стандарты производства: президент посетил компанию «Агрохолдинг Армения» в Спитаке

Президент Республики Армении Армен Саркисян сегодня с рабочим визитом находится в Лорийской области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, его первой остановкой была компания «Агрохолдинг Армения» в Спитаке, которая ведёт многоотраслевое хозяйство.

Еще в сентябре на ежегодно проводимой в Ереване выставке «Армения Экспо-2018» внимание Президента Саркисяна привлекли своеобразный павильон и продукция компании «Агрохолдинг Армения».

«Агрохолдинг Армения» занимается племенным скотоводством и производством молочной продукции. Руководители компании отметили, что в хозяйстве разводят только племенные породы скота.

Президент Республики ознакомился с деятельностью компании и планами на будущее, попробовал образцы продукции, побеседовал с сотрудниками. В настоящее время продукция компании «Агрохолдинг Армения» продаётся в основном в Армении, но ведутся работы по выходу на новые рынки.

Президент Саркисян подчеркнул важность сотрудничества с имеющими опыт в этой сфере международными компаниями, что, по его словам, поможет внедрить в сфере животноводства и производства сельскохозяйственной продукции новую культуру, обеспечивая новое качество и новые стандарты, что будет стимулом также для расширения производства.