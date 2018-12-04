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Президент Армении с супругой возложили в Спитаке цветы памяти жертв землетрясения 1988 года


Президент Армении Армен Саркисян, находящийся со своей супругой Нуне Саркисян с рабочим визитом в Лорийской области, возложили в Спитаке цветы памяти жертв разрушительного землетрясения 1988 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальной страничке “Фейсбук” аппарата президента Армении.


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