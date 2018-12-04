Роберт Кочарян представит Апелляционному суду ходатайство об обращении в Конституционный суд

В Апелляционном суде продолжается расследование вопроса меры пресечения второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает «Арменпресс», на заседании сторона защиты представляет свои ходатайства.

Перед началом заседания, адвокат Кочаряна Арам Орбелян отметил, что они намерены представить Апелляционному суду ходатайство об обращении в Конституционный суд, с целью рассмотреть конституционность статей 300 и 300.1 Уголовного кодекса Армении.

“Обращаемся к суду, считая, что те правовые нормы, которые применяются в рамках этого дела, противоречат Конституции и просим обратиться в Конституционный суд. Или, если суд будет уверен, что они противоречат, значит не должен их применять”, - сказал Орбелян.

В Апелляционном суде уже 5-й день продолжается слушание протеста по аннулированию применения ко второму президенту Армении Роберту Кочаряну меры пресечения в виде ареста на основании его неприкосновенности. Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя.