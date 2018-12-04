Следственный комитет расследует причины крушения военного самолета ВС Армении СУ-25
В главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении ведется следствие по выяснению причин крушения военного самолета ВС Армении СУ-25. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила советник председателя СК Армении Сона Трузян.
“На место происшествия выехала оперативно-следственная группа – во главе с заместителем председателя СК РА, начальником военного следственного управления Следственного комитета Артаком Кркашаряном. Проводятся первые неотложные следственные мероприятия. Позже представим подробности”, - сказала Трузян.
В результате аварии военного самолета ВС Армении СУ-25 погибли летчики подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян.
4 декабря, около 10.20, пропала связь с военным самолетом СУ-25 Вооруженных сил Армении, осуществлявшим ежедневный учебно-тренировочный полет по программе военной подготовки.Самолет вылетел в 10.06 из аэропорта Гюмри.
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