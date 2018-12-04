Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия капитально отремонтированного здания в городе Мартакерт

4 декабря в городе Мартакерт Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии открытия капитально отремонтированного здания районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

Как сообщили «Арменпресс» в главном управлении информации президента Республики арцах, Президент Саакян отметил необходимость улучшения рабочих условий в районных отделах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подчеркнув важность этого для эффективного осуществления служебных обязанностей.