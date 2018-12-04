Председатель НС направил соболезнование в связи с крушением штурмовика СУ-25 ВС Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил соболезнование в связи с крушением штурмовика СУ-25 Вооруженных Сил Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в послании, в частности, говорится:

“Глубоко потрясен вестью о крушении штурмовика СУ-25 Вооруженных Сил РА и гибели военных летчиков – подполковника А.Бабаяна и майора М.Манукяна.

Уверен, выявление причин авиакатастрофы позволит в дальнейшем исключить повторение подобных трагедий, а происшедшее никоим образом не отразится на боевом духе состава ВС.

В этот тяжкий миг утраты выражаю свое глубокое соболезнование семьям погибших летчиков, разделяю их неизбывную скорбь и желаю стойкости духа”.