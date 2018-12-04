По факту крушения боевого самолета СУ-25 ВС Армении возбуждено уголовное дело

По факту крушения боевого самолета СУ-25 ВС Армении в районе Маралика возбуждено уголовное дело. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сообщила начальник отдела по связям с общественностью генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 378 Уголовного кодекса Армении (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек)», - сказала Аревик Хачатрян.

4 декабря, около 10.20, пропала связь с военным самолетом СУ-25 Вооруженных сил Армении, осуществлявшим ежедневный учебно-тренировочный полет по программе военной подготовки.

Самолет вылетел в 10.06 из аэропорта Гюмри.