Букингемский дворец украсили к Рождеству

Букингемский дворец отчитался о подготовке к рождественским праздникам; соответствущее видео размещено в официальном твиттере королевской семьи, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В резиденцию доставили сразу несколько больших и пышных елей, которые установили в Мраморном холле дворца, а также в других залах. На елях горят праздничные огни, среди украшений - золотистые игрушки в виде карет, корон и другой подобной символики. Во дворце также украшены своды и лестничные проемы.

В Великобритании, как и в большинстве европейских стран, Рождество традиционно отмечают в ночь на 25 декабря.

The Christmas Trees have arrived at Buckingham Palace!

Watch as the Marble Hall transforms for the festive season. #Christmas #BuckinghamPalace pic.twitter.com/bsdFvWbacN