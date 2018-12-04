Четыре человека погибли во Франции из-за протестов "желтых жилетов" с начала движения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"С начала движения ("желтых жилетов") четверо наших соотечественников нашли смерть. Многие сотни граждан, в частности, сотрудники наших сил правопорядка, были ранены, зачастую серьезно", — сказал глава правительства, выступая с обращением к народу в эфире французских телеканалов.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.