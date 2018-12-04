Азиатские индексы - 04-12-18
ТОКИО, 4 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.39% и составил 22036.05 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.36% и составил 1649.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.42% и составил 2665.96 пункта, а HANG SENG вырос на 0.29% и составил 27260.44 пункта.
- 04.12-21:45 Предстоящие на 5 декабря мероприятия
- 04.12-21:26 Зограб Мнацаканян обсудил с Федерикой Могерини ряд вопросов повестки Армения-ЕС
- 04.12-21:14 Трамп заявил о начале переговоров США и Китая
- 04.12-20:35 Адвокат Кочаряна представил три возможных варианта решения Апелляционного суда
- 04.12-20:24 Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью Андрея Битова
- 04.12-20:22 Противник не получал никаких приоритетов в направлении Нахичевана: Арцрун Ованнисян
- 04.12-19:21 Решение Апелляционного суда по делу Роберта Кочаряна будет принято 7 декабря
- 04.12-18:58 И.о. главы МИД Армении встретился с вице-премьером Бельгии
- 04.12-18:32 В рамках закона об амнистии освобождены 545 заключенных
- 04.12-17:49 Обнаружен черный ящик потерпевшего крушение самолета СУ-25
- 04.12-17:48 Стойкость Сирии и КНДР может изменить расстановку сил в мире, заявил Асад
- 04.12-17:28 Forbes назвал самую влиятельную женщину года
- 04.12-17:19 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-12-18
- 04.12-17:17 Азиатские индексы - 04-12-18
- 04.12-17:07 Армения в 2021 году перейдет на либерализацию рынка электроэнергии
- 04.12-17:03 Во Франции четыре человека погибли из-за протестов "желтых жилетов"
- 04.12-16:51 Букингемский дворец украсили к Рождеству
- 04.12-16:41 По факту крушения боевого самолета СУ-25 ВС Армении возбуждено уголовное дело
- 04.12-16:33 Власти Франции ввели мораторий на цены на топливо на шесть месяцев
- 04.12-16:17 Канцлер Австрии назвал приоритетной целью в 2019 году снижение напряженности между ЕС и РФ
- 04.12-16:07 Задержан заместитель председателя партии “Армянские орлы: Единая Армения” Мгер Егиазарян
- 04.12-16:03 Председатель НС направил соболезнование в связи с крушением штурмовика СУ-25 ВС Армении
- 04.12-15:57 Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия капитально отремонтированного здания в городе Мартакерт
- 04.12-15:51 Во Франции более 160 заправок закрыты из-за нехватки топлива
- 04.12-15:36 Следственный комитет расследует причины крушения военного самолета ВС Армении СУ-25
- 04.12-15:23 В Израиле проходит всеобщая женская забастовка
- 04.12-15:18 СМИ: в США снимут музыкальный фильм по песням исполнителя Принса
- 04.12-15:13 В Иране заявили, что не нуждаются в разрешении для ракетных испытаний
- 04.12-15:08 Роберт Кочарян представит Апелляционному суду ходатайство об обращении в Конституционный суд
- 04.12-14:58 Новая культура поможет обеспечить новое качество и новые стандарты производства: президент посетил компанию «Агрохолдинг Армения» в Спитаке
- 04.12-14:55 Президент Армении с супругой возложили в Спитаке цветы памяти жертв землетрясения 1988 года
- 04.12-14:47 Опубликован официальный трейлер фильма "Капитан Марвел"
- 04.12-14:34 Миссия ОБСЕ произвела мониторинг на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана
- 04.12-14:33 Пашинян обещает быть более строгим со своей командой
- 04.12-14:26 Прощание с писателем Битовым пройдет 7 декабря в ЦДЛ
17:45, 30.11.2018
Просмотрели 1459 раз Правительство Никола Пашиняна в течение последних нескольких месяцев всегда внимательно относилось к Арцаху: Араик Арутюнян
19:06, 29.11.2018
Просмотрели 1446 раз Нам необходимо создать справедливую и мирную обстановку для решения карабахского конфликта: Армен Саркисян на вопрос азербайджанского участника
19:55, 29.11.2018
Просмотрели 1431 раз Никол Пашинян направил поздравительное послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии
15:42, 01.12.2018
Просмотрели 1411 раз Гаагская церковь ведет 800-часовой беспрерывный молебен — с целью недопущения депортации армянской семьи
18:21, 30.11.2018
Просмотрели 1269 раз Президент Республики Арцах принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна