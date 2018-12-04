Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-12-18

ЕРЕВАН, 4 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 декабря, курс доллара США вырос на 0.14 драмa и составил 485.20 драм. Курс евро вырос на 2.29 драмa и составил 553.61 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.32 драм. Курс британского фунта вырос на 1.44 драмa и составил 621.40 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 204.37 драмa и составила 19192.11 драм. Цена серебра выросла на 2.40 драмa и составила 224.4 драм. Цена платины сократилась на 11.98 драмa и составила 12542.03 драм.