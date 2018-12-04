Стойкость Сирии и КНДР может изменить расстановку сил в мире, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад заявил во вторник, принимая в Дамаске главу МИД КНДР Ли Ён Хо, что расстановка сил в мире может измениться из-за провалов, которые терпят проекты Запада. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Асада.

Ранее во вторник Ли Ён Хо принял его сирийский коллега Валид Муаллем.

Асад заявил министру и сопровождающей его делегации, что на Сирию и КНДР оказывается по сути одно и то же давление. "Цель его – ослабить государства, независимые в принятии решений и противостоящие западным проектам", — цитирует главу САР его пресс-служба.

"Агрессия США по отношению к независимым государствам не имеет географических границ. Поражения, которые терпят западные проекты, и стойкость независимых стран, таких как Сирия, КНДР и другие, может изменить международную арену и создать новую расстановку сил", — заявил сирийский президент.