И.о. главы МИД Армении встретился с вице-премьером Бельгии

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 4 декабря встретился с министром иностранных дел, вице-премьером Бельгии Дидье Рейндерсом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, высоко оценив тесное сотрудничество между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах, министры иностранных дел двух стран подтвердили свою готовность предпринимать шаги в различных сферах, в частности, для дальнейшего развития и углубления отношений в торгово-экономической сфере.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего расширения повестки сотрудничества, отметив в качестве приоритетных областей сферы инноваций, высоких технологий и творческого образования. Зограб Мнацаканян и Дидье Рейндерс выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между двумя странами в международных структурах. В этом контексте была отмечена важность усилий по укреплению повестки в области прав человека в международных организациях, в том числе за счет повышения эффективности европейских структур.

На встрече главы МИД также затронули вопросы повестки Армения-Европейский союз. Исполняющий обязанности министра Мнацаканян подчеркнул, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС открывает новые возможности для сотрудничества с Европейским союзом.

Глава МИД Армении проинформировал своего коллегу о последних внутриполитических событиях в Армении. Касаясь предстоящих парламентских выборов, исполняющий обязанности министра подчеркнул приверженность правительства Армении обеспечению свободного, справедливого избирательного процесса в соответствии с международными стандартами. В числе приоритетов правительства исполняющий обязанности министра Мнацаканян особо отметил продвижение повестки развития отношений с международными партнерами, включая страны ЕС.

В ходе встречи был затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки, состоялся обмен мнениями о ситуации в Сирии и недавних развитиях вокруг ядерной программы Ирана.

Исполняющий обязанности министра Мнацаканян представил министру иностранных дел Бельгии позицию и подходы Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте была подчеркнута важность исключительно мирного урегулирования конфликта в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.