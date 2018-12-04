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Решение Апелляционного суда по делу Роберта Кочаряна будет принято 7 декабря


Решение Апелляционного суда по делу о мере пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обнародовано 7 декабря в 16.00. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице адвокатов Роберта Кочаряна в Facebook.

Апелляционный уголовный суд завершил рассмотрение жалоб стороны защиты, суд покинул зал заседаний.




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