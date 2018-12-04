Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью Андрея Битова

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью известного русского писателя Андрея Битова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится: “С глубокой скорбью узнал весть о кончине известного русского писателя Андрея Битова. Его имя особенно дорого для армянского читателя и всего армянского народа. В Армении всегда восхищались не только его ярким талантом, глубиной его работ, но и его мужественной позицией, любовью к свободе и безупречным образом интеллигента.

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