Зограб Мнацаканян обсудил с Федерикой Могерини ряд вопросов повестки Армения-ЕС  

В рамках рабочего визита в Брюссель 4 декабря и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, и.о. министра иностранных дел Армении и высокий представитель ЕС обсудили ряд вопросов повестки Армения-Европейский союз. Зограб Мнацаканян подчеркнул, что новое правительство Армении всегда демонстрировало свою приверженность и политическую волю для эффективного осуществления Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом и предприняло практические шаги в этом направлении.

Собеседники придали большое значение проведению в июне первого заседания Совета партнерства Армения-ЕС в Брюсселе и первой сессии Комитета партнерства Армения-ЕС в Ереване, которые предоставили возможность для всестороннего обсуждения всеобъемлющей дорожной карты. Накануне очередного заседания Совета партнерства Армения-ЕС была подчеркнута важность отраслевых и экспертных совещаний.

В ходе встречи Зограб Мнацаканян отметил, что десятилетие Восточного партнерства даст хорошую возможность оценить достижения и наметить перспективы развития.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел представил результаты, достигнутые правительством Армении в контексте осуществления реформ на основе данного народом широкого мандата. Коснувшись парламентских выборов в Армении, министр Мнацаканян подчеркнул, что проведение справедливых и честных выборов является одним из приоритетов правительства Армении. Исполняющий обязанности министра Мнацаканян, среди прочего, выделил области высоких технологий и инноваций, творческого воспитания в качестве опорных пунктов повестки развития Армении.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Зограб Мнацаканян проинформировал официального представителя ЕС о последних событиях в нагорно-карабахском мирном процессе и подтвердил приверженность Армении мирному урегулированию конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы.

Собеседники коснулись ряда актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, обменялись мнениями о последних событиях вокруг ядерной программы Ирана.