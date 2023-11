Վրաստանը և Սլովենիան ստորագրել են պաշտպանական ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր

ԵՐԵՎԱՆ, 6 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեն և նրա սլովենացի պաշտոնակից Մարյան Շարեցը Թբիլիսիում ստորագրել են երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների միջև համագործակցության հռչակագիր։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այդ մասին հաղորդել է Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։

