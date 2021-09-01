В турецкой провинции Кютахья произошло землетрясение

Во вторник в провинции Кютахья, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой в 5,0 балла.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Подземные толчки зарегистрированы в 14.04 по местному времени. Эпицентр отмечен ниже реки Алтунташ. Эпицентр находился на глубине 7,16 км.