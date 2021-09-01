Арцахоцентризм должен стать приоритетом всего армянства: состоялось заседание НС Арцаха

1 сентября под председательством председателя НС Республики Арцах Артура Товмасяна состоялось специальное заседание, посвященное 30-летию провозглашения независимости Республики Арцах.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Арцаха, на заседании присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Вртанес Абрамян, председатель НС Арцаха Ашот Гулян, делегация Парламента Армении во главе с вице-президентом Рубеном Рубиняном.

Почтив минутой молчания память жертв 3-х арцахских войн, председатель НС заявил, что в основе проведения заседания именно заветы погибших.

«Национально-освободительная борьба армян Арцаха из глубины веков дошла до 1988 г. Арцахское движение получило новое развитие, и позднее, ровно 30 лет назад, была провозглашена независимая государственность Нагорно-Карабахской Республики.

В этот поворотный день истории нашего народа и советским властям, и всему цивилизованному миру было заверено, что воля арцахца жить, существовать на своей родине - непоколебима, что созидание светлого будущего - непоколебимо.

Последняя 44-дневная Арцахская война со своими тяжелыми последствиями стала серьезнейшим вызовом нашей идентичности и существованию, непрерывности государственного строительства», - подчеркнул Артур Товмасян.

Он добавил, что войны, развязанные властями Азербайджана в апреле 2016 года и в сентябре 2020 год, подтвердили их негласные намерения оставить Арцах без армян. «И после всего этого в переговорный процесс включать проблематичный вопрос предоставления Арцаху статуса в составе Азербайджана, не умещается ни в какой здравый смысл.

Несмотря на диаметрально противоположные позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между конфликтующими сторонами, мы однозначно склонны к установлению надлежащей среды, направленной исключительно на продолжение переговорного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ».

С приветственной речью выступил предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Вртанес Абрамян.

«Независимость - это не только декларация, это не только Конституция, это, в первую очередь, достоинство независимой жизни», - сказал духовный лидер Арцаха, подчеркнув, что народ сознательно избрал этот путь и заплатил за это высокую цену.

«Арцахский вопрос еще не решен, многие армяне находятся в безвестности, наша экономическая, промышленная сила ослабла, и все не так, как хотелось бы».

По случаю Дня Республики арцахцев поздравили и прибывшие из Армении гости. Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян передал наилучшие пожелания спикера Парламента Армении Алена Симоняна.

Касаясь Декларации независимости, Рубен Рубинян назвал ее единственным способом сохранить существование армян Арцаха.

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