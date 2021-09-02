Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Процессы урегулирования карабахского конфликта вступили на новый этап

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Процессы урегулирования карабахского конфликта вступили на новый этап

«В 30-ю годовщину провозглашения независимости Республики Арцах процесс урегулирования вступил на новый этап, о чем наглядно заявили на пресс-конференции глав МИД Республики Армения и Российской Федерации. То есть политическое решение вопроса еще впереди. В истории человечества не было ни одного случая, когда вопрос о праве народов на самоопределение решался бы войной. Окончательное решение проблемы давалось исключительно в результате политических процессов».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]