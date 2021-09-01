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В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 74 пациента

В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 74 пациента

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса умерли 74 пациента. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на apsny.ge, информация об этом опубликована на сайте Национального центра по контролю заболеваний Грузии.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в стране — 7 482 человека.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 3886 человек, 4 103 пациента выздоровели.

31 августа в Грузии было выявлено 4778 случаев коронавируса, 4753 пациента выздоровели, 79 умерли.


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