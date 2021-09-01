Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха на самоопределение: Мирзоян

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян дал интервью российскому информационному агентству "РИА новости". Арменпресс представляет интервью полностью:

Каким будет внешнеполитический курс нового правительства Армении? Сохранится ли настрой на стратегическое сотрудничество с Россией? Как Вы считаете, был ли период недоверия между двумя странами, и удалось ли его преодолеть?

Республика Армения проводит предсказуемую, стабильную и надежную внешнюю политику. Ереван неоднократно, как делом, так и словом доказывал свою последовательность в вопросе развития армяно-российских стратегических союзнических отношений. Уверен, что народы наших стран продолжат славные традиции, основанные на многовековой дружбе, взаимном доверии, открытости и полном понимании.

В утверждённой на днях программе правительства, сформированного по итогам состоявшихся в Армении парламентских выборов, вновь подтверждена готовность к практическому наращиванию армяно-российских союзнических отношений по всему спектру. Мы продолжим расширение и углубление нашего взаимодействия с Россией по всем направлениям межгосударственной повестки.

Рассчитываем, что совместными усилиями мы обогатим наше сотрудничество новыми примерами в политической, торгово-экономической и в других областях, а также проявлениями конструктивного взаимодействия на международных и региональных площадках, существенным продвижением в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях.

Насколько реально подписание мирного договора с Азербайджаном в обозримой перспективе? Возможно ли включение в этот документ пункта о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга?

Республика Армения неоднократно заявляла на высшем уровне, что готова к возобновлению мирного процесса по нагорно-карабахскому конфликту на основе хорошо известных принципов, то есть - неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность. После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября сопредседатели сделали ряд заявлений. Армянская сторона приветствовала эти заявления, считая, что они являются дорожной картой мира в регионе.

Невыполнение Азербайджаном обязательств, взятых на себя трехстороннем заявлением от 9 ноября, в первую очередь относительно немедленного возвращения всех военнопленных и других удерживаемых лиц, вторжение Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, а также ложные территориальные претензии к Армении и в целом постоянная агрессивная риторика азербайджанских властей никак не способствуют установлению атмосферы, способствующей долгосрочному и устойчивому миру в регионе.

Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха на самоопределение, права жить свободно и достойно на своей родине.

Когда начнутся переговоры между Арменией и Азербайджаном о делимитации и демаркации границы? Будет ли сохранен трехсторонний формат с участием России, или в этот процесс могут быть вовлечены другие страны-посредники Минской группы, либо международные организации, такие как ООН или ОБСЕ?

Переговоров по делимитации и демаркации границ нет. На данный момент ведутся переговоры, исход которых еще раз продемонстрирует степень договороспособности официального Баку, а также готовность последнего отказаться от политики инициирования искусственной повестки дня через грубое нарушение норм и принципов международного права. Если Азербайджан займет конструктивную позицию и выведет свои войска с суверенной территории Армении, то есть вернется на позиции, которые были по состоянию на 11 мая этого года, то будут созданы благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации.

Указанные переговоры ведутся при непосредственном участии российской стороны, и мы рассчитываем на возможность нахождения решения этого вопроса в ходе таких обсуждений, при которых не будет необходимости обращаться к упомянутым Вами структурам.

Прорабатывается ли возможность саммита на трехстороннем уровне между главами Армении, России и Азербайджана?

Мир и стабильность в регионе - наша долгосрочная стратегия. Мы приветствуем посреднические усилия России в этом направлении, в том числе и по возобновлению переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Для всех очевидно, что применение силы никоим образом не может являться урегулированием конфликта, окончательное, всеобъемлющее и устойчивое разрешение которого должно быть на основе известных сторонам элементов и принципов, выработанных сопредседательством Минской группы ОБСЕ. И это не только позиция Армении, но и России, Франции и Соединенных Штатов, выступающих в едином формате сопредседателей. Это позиция самого международного сообщества.

Глава армянского правительства предложил разместить вдоль границы с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников и мониторинговую миссию ОДКБ. Ведутся ли уже конкретные переговоры по этим предложениям? Выражала ли российская сторона интерес к этому вопросу?

С 12 мая этого года мы столкнулись с ситуацией, когда вооруженные подразделения Азербайджана проникли на суверенную территорию Республики Армения, что чревато взрывоопасными последствиями. Это недопустимо и ситуация должна быть разрешена посредством немедленного и безоговорочного вывода азербайджанских подразделений с территории Армении.

В этом контексте, инициативы, касательные пограничников и мониторинговой миссии в соответствующих приграничных районах Армении, следует рассматривать в качестве шага, направленного на сдерживание милитаристских устремлений азербайджанской стороны и избежание кровопролития.

Ожидает ли армянская сторона продления срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе? Ведутся ли переговоры с целью обеспечения бессрочного пребывания там миротворческого контингента РФ?

Ключевую роль в приостановлении азербайджанской агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха, сыграла Россия, при непосредственной вовлеченности которой 9 ноября 2020 года было принято трехстороннее заявление глав Армении, России и Азербайджана, направленное на прекращение всех боевых действий и огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Согласно этому Заявлению, 5-летний срок пребывания миротворческого контингента автоматически продлевается, если одна из Сторон заблаговременно не заявит о своем намерении прекратить применение данного положения. Присутствие российских миротворцев играет очень важную роль в обеспечении безопасности и права народа Арцаха на жизнь, о чем четко говорится в утвержденной на днях программе правительства Армении на 2021-2026 гг.

Между тем, надо заметить, что Азербайджан не только до сих пор не подписал мандат миротворцев, но и ведет сильную пропаганду против российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Более того, Азербайджан постоянно пытается подвергнуть сомнению целесообразность и эффективность миротворческой миссии. В этом ключе следует рассматривать и пленение армянских военнослужащих в зонах ответственности миротворцев.

Когда в Карабах может прибыть миссия ЮНЕСКО? Баку заявляет, что Армения выступает против такой миссии и всячески ей препятствует. Как вы прокомментируете это заявление?

Необходимость немедленной реализации оценочной миссии ЮНЕСКО возникла в 2020 году для защиты армянского культурного и религиозного наследия от опасности полного уничтожения на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны. Как в ходе военных действий, так и после прекращения боевых действий и огня многочисленны документированные случаи умышленного уничтожения и вандализма в отношении армянских церквей, других культурных и религиозных памятников со стороны азербайджанских вооруженных сил, которое осуществляется по указанию высшего руководства Азербайджана.

Именно с целью сокрытия культурных преступлений Азербайджан долгое время препятствовал визиту экспертов ЮНЕСКО, одновременно обвиняя в этом Армению. Практика создания препятствий для осуществления миссии, политизация вопроса властями Азербайджана продолжается и сейчас. Напомню, что еще в декабре 2020 года заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре заявил, что Азербайджан не дает согласия на направление миссии.

Культурное и религиозное наследие Арцаха, которое находится под угрозой уничтожения, нуждается в срочном внимании международного сообщества, чтобы должным образом обеспечить его сохранение и предотвращение случаев вандализма. Армения заинтересована в осуществлении миссии ЮНЕСКО в максимально короткие сроки и продолжает прилагать целенаправленные усилия в этом направлении.