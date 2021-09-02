Армяне всего мира отмечают 30-летие Независимости Республики Арцах

Республике Арцах 30 лет! «Арменпресс» сообщает: 2 сентября 1991 г. совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) в границах бывшей НКАО и Шаумянского района.

Так было реализовано право, которое нашло отражение в законодательстве, действующем на тот момент, в частности, законом принятым 3 апреля 1990 года, который в случае выхода из СССР предусматривал право национальных автономий самостоятельно определять свой государственный и правовой статус.

10 декабря 1991 года, всего за несколько дней до официального распада Советского Союза, в Нагорном Карабахе прошел референдум, на котором подавляющее большинство населения, 99,89%, проголосовало за полную независимость от Азербайджана. На последующих парламентских выборах был избран Парламент НКР, который сформировал первое правительство. Правительство независимой НКР приступило к исполнению своих обязанностей в условиях абсолютной блокады и последовавшей за ней военной агрессии Азербайджана.

В сложившейся ситуации ответные действия Баку не заставили себя долго ждать. 25 сентября 1991 года Степанакерт впервые подвергся бомбардировке из Шуши ракетами типа «Алазань». В водовороте войны сформировалась Армянская армия, которая смогла обеспечить безопасность народа Нагорного Карабаха.

По просьбе Азербайджана 12 мая 1994 года главами оборонных ведомств Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении был подписан документ о прекращении огня.

Спустя 15 лет после установления независимости народ Арцаха снова, 2 сентября путем всенародного референдума принял Основной закон государства и общества - Конституцию Нагорно-Карабахской Республики.

27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана с привлечением Турции и наемных террористов, нарушив трехстороннее соглашение, вступившее в силу 12 мая 1994 года, и другие международные договоры, начали войну против Республики Арцах. 9 ноября при посредничестве Российской Федерации было подписано трехстороннее заявление (президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым).

Согласно заявлению о прекращении огня, под контроль Азербайджана перешли Гадрутский район и Шуши, также и вся зона безопасности Арцаха.

По всему периметру линии соприкосновения и в Лачинском коридоре был размещен российский миротворческий контингент.