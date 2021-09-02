Ни угрозы, ни блокада и повторяющиеся военные агрессии не могут сломить волю народа Арцаха

Министерство иностранных дел Арцаха направило послание по случаю 30-летия провозглашения республики.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«30 лет назад, 2 сентября 1991 года совместное заседание депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумянского района провозгласило Нагорно-Карабахскую республику, заложив основу для создания независимого демократического государства. Провозглашение республики полностью соответствовало нормам международного права, действовавшему в то время законодательству СССР, которое давало автономным образованиям, компактно проживающим национальным меньшинствам право определять свой политический статус. Решение о создании независимого государства 10 декабря 1991 года было закреплено на всенародном референдуме, по доброй воле народа Арцаха (Нагорного Карабаха).

Принятие Декларации о провозглашении республики 2 сентября 1991 года стало одним из ключевых событий в национально-освободительной борьбе армян Арцаха, основанной на стремлении народа к самоопределению, восстановлению исторической справедливости, воссоединению в едином армянском государстве с целью избавиться от постоянной угрозы физического уничтожения.

Создание независимого государства было не только политическим шагом, но и исторической необходимостью в контексте последовательной политики Азербайджана по лишению арцахских армян их родины путем запугивания, массовых этнических чисток, убийств и массовых нарушений прав человека. Геополитические изменения 1990-х годов, растущая региональная напряженность потребовали решительных шагов для самоорганизации общества, создания государственных институтов, отражения надвигающейся вооруженной агрессии Азербайджана, обеспечения права народа Арцаха на мирное проживание и развитие.

Со дня обретения независимости Республика Арцах пережила множество испытаний, включая опустошительные войны и тяжелые потери. Тем не менее, ни запугивание, ни угрозы, ни блокада и неоднократные военные агрессии не смогли сломить волю народа Арцаха защищать свою независимость и суверенитет, укреплять свою государственность и развиваться.

Убеждены, что армянская государственность в Арцахе является главным гарантом сохранения национальной самобытности и достоинства, обеспечения безопасного будущего, а также средством реализации неотъемлемого права народа самостоятельно определять свою политическую судьбу.

В этот памятный день мы отдаем дань уважения тем, кто боролся за достоинство, свободу и независимость Арцаха, и склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни в этой священной борьбе. Их мужество и героизм всегда будут ярким примером беззаветного служения Родине, преданности национальному делу.

Придерживаясь идей, целей и принципов национально-освободительного движения, народ и власти Республики Арцах и впредь с непоколебимой решимостью будут добиваться международного признания независимости страны, восстановления территориальной целостности, укрепления и развития страны и суверенного государства.

Да здравствует Нагорно-Карабахская Республика! Слава и честь всем борцам за свободу и независимость Арцаха!»