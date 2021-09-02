Вооруженные силы были и остаются важным залогом безопасности Арцаха: глава МИД Арцаха

В рамках мероприятий, посвященных 30-летию провозглашения Республики Арцах, министр иностранных дел Давид Бабаян 2 сентября посетил одну из воинских частей Армии Обороны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, министр поздравил военнослужащих в связи с важнейшим государственным праздником, обсудил ряд вопросов, касающихся внешней политики и государственного строительства.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что вооруженные силы были и остаются важным залогом безопасности Арцаха.

В завершение встречи министр пожелал военнослужащим удачной службы.