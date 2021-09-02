Вооруженные силы были и остаются важным залогом безопасности Арцаха: глава МИД Арцаха
18:09, 2 Сентябрь, 2021
В рамках мероприятий, посвященных 30-летию провозглашения Республики Арцах, министр иностранных дел Давид Бабаян 2 сентября посетил одну из воинских частей Армии Обороны.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, министр поздравил военнослужащих в связи с важнейшим государственным праздником, обсудил ряд вопросов, касающихся внешней политики и государственного строительства.
Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что вооруженные силы были и остаются важным залогом безопасности Арцаха.
В завершение встречи министр пожелал военнослужащим удачной службы.
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