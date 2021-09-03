Газета «Айастани Анрапетутюн»: Гуманитарный кризис в Афганистане и в мире

«Военная и политическая ситуация в Афганистане страну привела и к гуманитарному кризису. Большой поток беженцев в демографическом и в гуманитарном плане создает вызовы и проблемы и для ряда стран мира.

Евросоюз планирует в сентябре созвать международную конференцию, в рамках которой будут обсуждаться особые приоритеты со странами ЕС и будут найдены решения для переселения беженцев из Афганистана в другие страны. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Она особо подчеркнула важность поиска стабильных и законных решений для переселения самых уязвимых людей из Афганистана, в частности женщин, детей, правозащитников, журналистов.

Проблема беженцев и возникший гуманитарный кризис - это бомба замедленного действия, которая может взорваться в самый неожиданный момент и в незапланированном месте. Быть беженцем - это не только статус, за объявленными цифрами стоят конкретные люди и судьбы, большое количество которых в какой-то момент заставит нас найти четкие и более или менее окончательные решения. После прихода к власти в Афганистане Талибана в Арцахе также произошли развития, но не с входом беженцев, а с входом боевиков террористической группировки. В частности, некоторые боевики Аль-Каиды были размещены на территориях Республики Арцах, оккупированных Азербайджаном, что в будущем создаст серьезные демографические проблемы и проблемы безопасности для всех стран региона».

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