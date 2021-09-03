Сборная Армении завершила матч против Северной Македонии вничью

В рамках квалификационного раунда группы J чемпионата мира по футболу Северная Македония принимала сборную Армении.

Как сообщает «Арменпресс», первые 10 минут шла практически равная борьба, было несколько опасных моментов, но команды не использовали свои возможности. Сборная Армении грамотно защищалась, пыталась резко контратаковать, но в конце атак чего-то не хватало. Команды вышли на перерыв с нулевой ничьей. Во втором тайме повторилась картина первого тайма: атаки были, но без результатов. В итоге, в этой игре не было забито ни одного гола, игра завершилась со счетом 0:0.

В той же группе J Германия со счетом 0:2 обыграла Лихтенштейн, Румыния с таким же счетом обыграла Исландию.

После этого матча сборная Армении с 10 очками - лидер турнирной таблицы. У Германии 9 очков, Северной Македонии - 7. Следующий матч команда, руководимая Хоакином Капаросом, проведет 5 сентября. Сборная Армении встретится со сборной Германии.