В Турции скончался известный итальянский исследователь Анджело Палего, который с 1986 года на горе Арарат проводил исследования с целью обнаружения Ноева ковчега.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое издание «Енишафак». При посредничестве консульства Италии Анджело Палего, согласно завещанию, был похоронен на одном из кладбищ Догубаязета (Баязет) близ своей любимой горы Арарат.