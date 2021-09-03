Время в Ереване: 11:07:36,   4 Сентябрь

Скончался известный итальянский исследователь Анджело Палего

Скончался известный итальянский исследователь Анджело Палего

В Турции скончался известный итальянский исследователь Анджело Палего, который с 1986 года на горе Арарат проводил исследования с целью обнаружения Ноева ковчега.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое издание «Енишафак». При посредничестве консульства Италии Анджело Палего, согласно завещанию, был похоронен на одном из кладбищ Догубаязета (Баязет) близ своей любимой горы Арарат.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]