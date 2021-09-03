Грузинский бренд Situationist вновь участвует в Неделе моды в Париже

Известный грузинский бренд одежды Situationist в третий раз подряд примет участие в Неделе моды в Париже, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Неделя моды в Париже пройдет с 27 сентября по 5 октября. Всего в ней примут участие 92 бренда, 37 из них планируют проводить показы в оффлайн-формате.

Свою коллекция представит и всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия для бренда Balenciaga. Таким образом, дизайнер Ираклий Русадзе со своим брендом Situationist уже третий сезон подряд представит свою коллекцию 29 сентября на ряду с важными именами в мире моды.

Situationist впервые попал в официальный календарь одного из крупнейших и важнейших модных событий в 2020 году. Тогда дизайнер Ираклий Русадзе провел показ своей новой коллекции в рамках сезона весна/лето 2021 года. Второй раз, когда бренд был представлен в Париже, прошел в 2021 году, тогда дизайнер продемонстрировал коллекцию осень/зима.

Бренд Situationist был создан дизайнерами Ираклием Русадзе и Давидом Гиоргадзе в 2015 году. Их творчество уже оценила знаменитая американская модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие.

Тогда же Vogue посвятил грузинскому бренду обзор, в котором сравнил Situationist с духом эстетики Vetements Демны Гвасалия. В нем есть бунтарский дух, нотки авангарда и свободы. В настоящее время над разработкой новых моделей для Situationist продолжает работать Ираклий Русадзе.