"Айастани Анрапетутюн". Для фундаментальной военной промышленности нужно взаимодействие 5 сфер

«После 44-дневной войны мы оказались в такой ситуации, когда мы больше не можем рассчитывать на медленный и устойчивый прогресс с точки зрения экономического развития.

«АА» по этому поводу подчерквала, что у нашей страны сейчас нет на это времени, нам нужно быстрое и качественное развитие. В этом контексте мы регулярно представляем мнения и предложения различных экономистов и экспертов. Несмотря на самые тонкие, незаметные и очевидные различия в подходах, есть общий знаменатель: нам нужна военная промышленность. Или, если мы посмотреть на проблему глубже, мы увидим здесь стержень проблемы - необходимость обеспечить непрерывность, перманентность развития Армении.

К примеру, экономист Карен Адонц предлагает различные этапы своей «Программы развития» - с расчетами и прогнозируемыми результатами. Другими словами— как должна и может развиваться наша страна. Например, одним из приоритетов програмы является формирование реальной военной промышленности.

По словам Адонца, не может быть фундаментальной военной промышленности до тех пор, пока в экономике не будут развиты 5 ключевых направлений, действующих эффективно и систематически— как с точки зрения приобретения технологий, так и с точки зрения наличия специалистов. Эти сферы: 1. Электроника, радиоэлектроника, оптика. 2. Электротехника (двигатели, кабели). 3. Нефтехимия, производство новых материалов. 4. Высокоточное легкое машиностроение. 5. IT-сфера».

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