"Айастани Анрапетутюн". Балканские страны вновь в центре внимания Турции

«Балканский полуостров и происходящие на нем процессы на протяжении последних двух столетий были в центре внимания европейской и мировой дипломатии. Балканы –чрезвычайно важный регион, где великие державы воевали друг с другом, используя балканские государства. Последние, имея собственные интересы, в то же время имели и множество конфликтов ссоседними странами.

В настоящее время страны Балканского полуострова в основном стали членами ЕС и НАТО, но Турция снова проявляет свои амбиции в отношении региона. Пользуясь своим членством в НАТО, Турция стремится расширить свое влияние на новые государства-члены альянса.

По словам научного руководителя Института востоковедения, академика Рубена Сафрастяна, турки рассматривают Балканы как регион в составе Османской империи, который должен стать сферой влияния современной Турции. Для этой цели, то есть для достижения господства на Балканском полуострове, Турция использует мусульманское население, проживающее в этих районах. Это касается как боснийцев, так и помаков, мусульман Болгарии и так далее. «Турция использует мусульманское население на Балканах для оправдания и обоснования своей агрессивной, экспансионистской политики», - добавил он.

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