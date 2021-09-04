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Вардану Аветисяну, Артуру Алексаняну и Самвелу Геворкяну присвоено звание «Герой Арцаха»

Вардану Аветисяну, Артуру Алексаняну и Самвелу Геворкяну присвоено звание «Герой Арцаха»

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян присвоил группе деятелей звание «Герой Арцаха».

Как  передает Арменпресс, из  аппарата президента Арцаха сообщают:  за выдающиеся заслуги  в обороне и безопасности Республики Арцах 4 сентября Араик Арутюнян присвоил высшее звание «Герой Арцаха»советнику министра обороны РА генерал-майору Вардану Мартуновичу Аветисяну;за проявленный профессиональный подвиг, военному деятелю Артуру Артюшевичу Алексаняну, а также  главному врачу военно-медицинского управления войсковой части N Армии обороны Республики Арцах, полковнику медицинской службы Самвелу Сократовичу Геворкяну – с  вручениемордена  «Золотой орел».

В своем выступлении президент отметил, что Арцах после тяжелых испытаний переживает период активного восстановления, и оценка услуг, оказанных Родине - это прежде всего яркое свидетельство продолжения нашей жизни. 

«Наша повестка не изменилась. Сегодня, более чем когда-либо, мы должны объединить все наши силы и не жалеть сил и энергии для построения нашего достойного будущего», - сказал президент Арутюнян.

В ходе встречи группа достойных и преданныхграждан также была награждена орденамии медалями - за выдающийся вклад в защиту Отечества, исключительную отвагу в боевых действиях, личное мужество и медали.


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