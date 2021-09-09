Россия внимательно следит за дискуссиями в Армении и Азербайджане относительно заключения мирного договора: Захарова

Россия внимательно следит за дискуссиями в Армении и Азербайджане относительно заключения мирного договора между странами. Как сообщает Арменпресс, об этом на очередном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Мы внимательно следит за дискуссиями в Армении и Азербайджане относительно заключения мирного договора между странами, решением проблемы статуса Нагорного Карабаха.

Принципиальные разногласия сторон по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются. Именно поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование”, - сказала она.