Делегация во главе с министром иностранных и европейских дел Словакии посетит Армению

В Армению прибудет делегация во главе с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян подписал решение о подготовке визита.

Визит состоится с 13 по 14 сентября 2021 года.