На российскую базу в Таджикистане поступят 30 новых танков до конца года

Российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).

"Около 100 единиц бронетанкового вооружения, в том числе 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, поступило в соединения и воинских части ЦВО с начала текущего года. На сегодня мы полностью перевооружили на Т-72Б3М танковый батальон мотострелкового полка танковой дивизии. До конца года еще 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане", - приводятся в сообщении слова начальника автобронетанковой службы ЦВО полковника Ханифа Беглова.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в танках Т-72Б3М повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом. Также боевые машины оснащены новым двигателем и помехозащищенной системой связи "Акведук".