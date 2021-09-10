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РПА выдвинет своего кандидата на выборах в Гюмри

РПА выдвинет своего кандидата на выборах в Гюмри

Состоялось очередное заседание Исполнительного органа Республиканской партии Армении под председательством главы  РПА, третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна. В ходе заседания в числе других обсуждался вопрос участия партии в предстоящих муниципальных выборах. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе РПА, принято решение выдвинуть собственных кандидатов в ряде общин, в частности, в Гюмри Республиканская партия выдвинула кандидатуру главы Ширакской региональной организации РПА Артема Гукасяна и утвердила список кандидатов в Совет старейшин.

Что касается других общин, Республиканская партия будет открыта для политических дискуссий в поддержку других кандидатов от оппозиции.


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