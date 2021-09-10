РПА выдвинет своего кандидата на выборах в Гюмри

Состоялось очередное заседание Исполнительного органа Республиканской партии Армении под председательством главы РПА, третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна. В ходе заседания в числе других обсуждался вопрос участия партии в предстоящих муниципальных выборах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе РПА, принято решение выдвинуть собственных кандидатов в ряде общин, в частности, в Гюмри Республиканская партия выдвинула кандидатуру главы Ширакской региональной организации РПА Артема Гукасяна и утвердила список кандидатов в Совет старейшин.

Что касается других общин, Республиканская партия будет открыта для политических дискуссий в поддержку других кандидатов от оппозиции.