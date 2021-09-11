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Въезд и выезд через иранский контрольно-пропускной пункт Мехран запрещен

Въезд и выезд через иранский контрольно-пропускной пункт Мехран запрещен

Губернатор западной иранской провинции Илам объявил, что пассажирам   будет запрещен въезд-выезд из Ирана через международный контрольно-пропускной пункт Мехран в этой провинции.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA. 

Мехран закрыт из-за коронавируса, гражданин не может выехать из страны и  поехать Ирак для участия в ритуалах Арбаина.

Контрольно-пропускной пункт Мехран в иранской провинции Илам расположен в 230 км от Багдада, и это  ближайший к иракской столице приграничный город  Ирана  и использовался как наземный маршрут для паломников, которые хотели бы  посетить Арбаин. Из-за эпидемии паломники не могут отправиться в священные города Ирака для проведения церемонии Арбаин.


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