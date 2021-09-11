Мирзоян представил послу Казахстана ситуацию после проникновения Азербайджана на территорию РА

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений и высоким уровнем политического диалога. Они также подчеркнули шаги, предпринятые для полноценного использования существующего потенциала армяно-казахстанских отношений в ряде областей, включая торговую, экономическую, научную, культурную, высокотехнологичную и другие области. В этой связи была подчеркнута роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Республикой Казахстан.

Об этом Арменпресс сообщили в МИД РА.

Министр Мирзоян и посол Иманбаев также коснулись перспектив взаимовыгодного сотрудничества двух стран в международных и региональных организациях, в частности, в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ООН.

Арарат Мирзоян привлек внимание собеседника на ситуацию, сложившуюся в результате проникновения Вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, подчеркнув недопустимость такой практики и необходимость установления долгосрочного мира и стабильности в регионе. В этом контексте министр Мирзоян также отметил важность возобновления мирного процесса по Нагорному Карабаху под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.