II заседание Консультативного собрания с участием премьера и глав внепарламентских политических сил

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие во втором заседании Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в заседании приняли участие председатель партии “Республика” Арам Саркисян, председатель Либеральной партии Самвел Бабаян, председатель прогрессивно-центристской партии “Альянс” Тигран Уриханян, председатель партии “Справедливая Армения” Норайр Норикян, председатель партии “Суверенная Армения” Давид Санасарян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии “Единая Родина” Мгер Тертерян, председатель Консервативной партии Микаел Айрапетян, руководитель управления Социал-демократической партии “Гнчакян” в Армении Седрак Ачемян и представитель Демократической партии Армении Тигран Арзаканцян.

Никол Пашинян приветствовал участников собрания и пожелал удачных и эффективных обсуждений.

Следующее заседание с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских политических сил состоится в ближайшее время.